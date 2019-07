S.C. Mirandela vence Vila Real em jogo de preparação

O avançado Rafael Amoroso e o ainda juvenil Rui Ramos marcaram os golos da vitória.

Este foi o terceiro jogo da pré-época dos alvinegros. A equipa treinada por Armando Santos soma uma derrota (1-0) com o Montalegre e duas vitórias (2-1 com o GDB e 0-2 com o Vila Real).

Quanto aos goleadores da pré-temporada, Amoroso soma dois golos, Franck e Rui Ramos marcaram um golo cada.

O próximo jogo de preparação do Mirandela é com o Montalegre na próxima quarta-feira, dia 31 de Julho.