SCM vence Torneio “Cidade Mirandela”

A vitória ficou em casa. A formação feminina sub-16 do S.C. Mirandela venceu, no sábado, o Torneio de Basquetebol “Cidade de Mirandela”.

Na final as alvinegras levaram de vencida o Vitória de Guimarães por 51-41, depois de terem conseguido um triunfo por 58-38 frente ao Grupo Desportivo Macedense.

Inês Lage fez a diferença na equipa da cidade do Tua. A jogadora, que trabalha no Centro de Alto Rendimento do Jamor, estreou-se em Dezembro ao serviço da Selecção Nacional sub-16, em Espanha, no Torneio Medina del Campo. “A final foi relativamente fácil para nós, mas as duas equipas esforçaram-se e lutaram até ao fim pela vitória”, disse a jogadora.

O torneio serviu de preparação para a Taça Nacional, uma competição onde o Mirandela vai representar o distrito e defrontar equipa teoricamente mais fortes. “É positivo termos várias competições com várias equipas. É uma mais valia nós treinarmos com equipas de outros distritos. É importante para nos prepararmos para a fase nacional”, acrescentou.

A Taça Nacional vai trazer dificuldades à equipa transmontana. Rui Freitas, treinador da equipa mirandelense, diz mesmo que as suas jogadoras “vão encontrar realidades completamente diferentes”. Ainda assim, o técnico garante uma equipa competitiva. “Vamos dar o nosso melhor para lutar pela vitória. Mas, já sabemos que vai ser muito difícil”.

E a formação sub-16 feminina do Vitória de Guimarães é orientada pelo mirandelense Carlos Alves. O também seleccionador distrital da Associação de Basquetebol de Bragança não esconde que ainda há muito trabalho a fazer no distrito no que diz respeito a esta modalidade. “A interioridade pesa em quase tudo e ainda mais no desporto”.

Contudo, Carlos Alves destaca o trabalho que os clubes e a associação têm realizado para desenvolver a modalidade. “Já há jogadoras que vão às selecções nacionais, mas precisamos de muito mais”.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, o Macedense venceu o Clube Desportivo Cinfães por 42-33.