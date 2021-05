Secretária de Estado da Acção Social “amadrinha” Passeio TT Mulheres ao Volante

O dia 19 de Junho é a data escolhida para a 4ª edição do Passeio TT Mulheres ao Volante. Ao contrário dos anos anteriores não se realizou em Março, pois a pandemia da Covid-19 obrigou a organização a fazer alterações no calendário.

Promovido pela RS Eventos, em parceria com o Auto-Clube do Nordeste e o Centro Social Paroquial Santo Condestável, o passeio todo-o-terreno é destinado a todas as mulheres que partilhem o gosto pela aventura, a natureza e que possam participar com viaturas 4x4, moto ou moto 4.

Depois de Sandra Sá Couto, jornalista da RTP, a secretária de Estado da Acção Social, Rita Cunha Mendes, é a convidada de honra e madrinha da edição deste ano. “O padre Fernando Calado, do Centro Social Paroquial Santo Condestável, entendeu que se deveria convidar alguém que estivesse perto das nossas valências e viesse conhecer o trabalho do nosso centro. A senhora secretária de estado aceitou de imediato o desafio”, Rodrigues da Silva da RS Eventos.

Pela frente as participantes vão ter um percurso de cerca de 60 quilómetros e a oportunidade de desfrutar do património paisagístico da Terra Fria Transmontana e das suas iguarias gastronómicas.

O Parque Natural de Montesinho é um dos cenários de passagem do passeio, depois de concedidas as devidas autorizações do Município de Bragança e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). “Até à hora de almoço, este ano será em Carragosa, vamos percorrer cerca de 30 quilómetros. O passeio começa em Bragança, segue em direcção à Serra da Nogueira, descemos à aldeia de Fontes Barrosas, paramos em Castro de Avelãs para uma visita ao mosteiro e paramos em Carragosa para almoçar e apreciar a floração do castanheiro. À tarde seguimos para Meixedo com visita ao Santuário de Santa Ana, depois fazemos uma paragem na aldeia de Aveleda, passamos Sacoias e terminamos em Bragança”, explicou Rodolfo Moreno, presidente do Automóvel Clube do Nordeste (ACN).

O clube de automobilismo é parceiro na organização e o objectivo é reforçar cada vez mais esta ligação. “É uma parceria forte. A componente solidária do evento não nos podia deixar indiferentes e ajudaremos sempre que possível. A nossa colaboração é técnica na definição do percurso, em que salvaguardamos a segurança das populações, dos participantes e do ambiente”.

O Passeio TT Mulheres ao Volante tem cariz solidário já que ao inscrever-se cada participante contribuiu com o valor de cinco euros que revertem a favor do Centro Social e Paroquial de Santo Condestável, para a resposta social Casa de Acolhimento Lar S. Francisco que se destina a acolher crianças e jovens mais desprotegidas, do sexo feminino.

As inscrições para o evento terminam no dia 11 de Junho. O passeio é limitado a 30 viaturas, o uso de máscara é obrigatório e tem o apoio da Rádio Brigantia e do Jornal Nordeste.