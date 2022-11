Secretário de Estado da Juventude e Desporto inteira-se da realidade associativa e desportiva de Bragança

João Paulo Correia está a fazer um périplo pelo norte do país para se inteirar da realidade das associações juvenis, estudantis e desportivas, e conhecer de perto as os projectos financiados por programas do IPDJ. Para o governante “esta proximidade com a realidade é fundamental”, pois fica “mais habilitado para tomar decisões”, já que cada território tem uma “realidade específica”.

João Paulo Correia reforçou a vontade de, até 2030, tirar Portugal da “cauda da Europa” no que respeita à prática desportiva, apesar de reconhecer que “o caminho é longo”, mas tem que se “avançar com rapidez para aumentar a percentagem de portugueses que se consideram fisicamente activos”.

Um dos programas para ajudar a aumentar o número de praticantes de actividade física é projecto "Desporto Escolar sobre Rodas”, prmovido pelo IPDJ, em parceria com a Direcção-Geral de Educação e com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Ontem (quinta-feira) demos mais um passo que foi a entrega de bicicletas numa escola em Paredes, no distrito do Porto. Este programa vai levar às escolas públicas, 863, aos alunos do segundo ciclo, até 2024, 21 mil bicicletas. É este tipo de medidas que contribuem para o aumento dos índices da actividade física da população em geral. É evidente que os clubes desportivos também têm um papel essencial e acreditamos que nos possam dar esse contributo até 2030”, ano traçado pelo Governo para tirar Portugal no lote dos primeiros 15 países da Europa com melhores índices de actividade física.

O Secretário de Estado da Juventude e Desporto também acredita que este ano vai ser superado o número de atletas federados em Portugal. Actualmente, são 690 mil os federados em todas as modalidades. “Naquilo que diz respeito ao desporto federado os números que nos chegam dizem-nos que no final deste ano teremos um número superior a 2019, ou seja vamos igualar ou superar o ano pré-pandémico”, destacou.

João Paulo Correia diz estar satisfeito com a forma como as instituições, associações, universidades, politécnicos e associações desportivas “têm lutado para combater a desertificação”.

Da visita a Trás-os-Montes, o governante leva um pedido genérico para “que o apoio continue a chegar aos territórios do interior”.

Em Bragança, João Paulo Correia visitou ainda o Laboratório de Artes na Montanha Graça Morais do IPB, a Pousada da Juventude e a Câmara Municipal, onde reuniu com o presidente da autarquia, Hernâni Dias.