Segunda fase do Campeonato de Portugal sorteada

A Fase de Subida à Liga 2 Sabseg conta com oito equipas (os oito primeiros classificados de cada série) e vão estar divididas por duas séries, Norte e Sul.

A série Norte ficará com os vencedores dos grupos A, B, C e D do Campeonato de Portugal, enquanto a série Sul ficará com os vencedores das séries E, F, G e H.

Já as 32 equipas apuradas para a Fase de Acesso à Liga 3 (2º, 3º, 4º e 5º classificados de cada uma das oito séries) vão ser distribuídos em oito grupos de quatro equipas, com os segundos e terceiros classificados de cada série a ficarem com os quartos e quintos classificados de outra.

A Fase de Acesso à Liga 3 vai contar com duas equipas transmontanas, o S.C. Mirandela e o Montalegre.

A segunda fase do Campeonato de Portugal tem início a 25 de Abril de 2021 e termina a 30 de Maio.

Eis o resultado do sorteio das duas zonas da fase de subida à Liga Portugal 2 Sabseg:

Série Norte

1 – 1.º Classificado Série D

2 – 1.º Classificado Série A

3 – 1.º Classificado Série C

4 – 1.º Classificado Série B

Série Sul

1 – 1.º Classificado Série H

2 – 1.º Classificado Série E

3 – 1.º Classificado Série G

4 – 1º Classificado Série F

Resultado do sorteio das oito séries de acesso à Liga 3:

Série 1

1 – 4.º Classificado Série B

2 – 2.º Classificado Série A

3 – 5.º Classificado Série B

4 – 3.º Classificado Série A

Série 2

1 – 2.º Classificado Série B

2 – 5.º Classificado Série A

3 – 4.º Classificado Série A

4 – 3.º Classificado Série B

Série 3

1 – 3 .º Classificado Série C

2 – 5 .º Classificado Série D

3 – 4 .º Classificado Série D

4 – 2.º Classificado Série C

Série 4

1 – 2.º Classificado Série D

2 – 4.º Classificado Série C

3 – 3.º Classificado Série D

4 – 5.º Classificado Série C

Série 5

1 – 4.º Classificado Série F

2 -2.º Classificado Série E

3 – 5.º Classificado Série F

4 -3.º Classificado Série E

Série 6

1 – 5.º Classificado Série E

2 – 4.º Classificado Série E

3 – 2.º Classificado Série F

4 – 3.º Classificado Série F

Série 7

1 – 4.º Classificado Série H

2 – 3.º Classificado Série G

3 – 2.º Classificado Série G

4 – 5.º Classificado Série H

Série 8

1 – 2.º Classificado Série H

2 – 5.º Classificado Série G

3 – 3.º Classificado Série H

4 – 4.º Classificado Série G

Tabela

1.ª Jornada | 25.04.2021: 1-3; 4-2

2.ª Jornada | 02.05.2021: 4-3; 2-1

3.ª Jornada | 09.05.2021: 3-2; 1-4

4.ª Jornada | 16.05.2021: 3-1; 2-4

5.ª Jornada | 22.05.2021: 3-4; 1-2

6.ª Jornada | 30.05.2021: 2-3; 4-1