Segundo lugar em Portalegre vale pontos a Sandra Cabral para o Mont Blanc

A atleta do Ginásio Clube de Bragança ficou no segundo lugar em F45 na prova dos 110 km, a contar para Campeonato Nacional de Endurance.

“Foi uma prova muito dura, técnica com 5100 metros de acumulado a subir e outros tantos a descer. Só para terem noção da dureza da prova eram 420 atletas na partida mas só chegaram 296”, disse a atleta brigantina.

O segundo lugar no pódio valeu a Sandra Cabral cinco pontos para acumular no seu somatório pessoal a pensar na participação no UTMB – Ultra Trail Mont Blanc, em 2020.

Quanto ao Ultra Trail de São Mamede decorreu nos concelhos de Portalegre, Castelo de Vide, Marvão e Valencia de Alcántara (Espanha), nas distâncias de 110 Km, 43 Km, 22 Km e 12 Km.