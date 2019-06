Selecção distrital de Bragança alcança primeiro triunfo no Lopes da Silva

A equipa brigantina derrotou a selecção da Horta por 2-0 com golos de Simão Herdeiro (43’, 49’), na quarta jornada da competição.

Este foi o primeiro triunfo da selecção da AFB, depois do empate a zero com Leiria e as derrotas com o Porto e Ponta Delgada.

Amanhã, Bragança defronta Viana do Castelo na última jornada do torneio.

Foto de A.F. Bragança