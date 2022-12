Selecção distrital de futsal feminino sofre derrota com a A.F. Setúbal

As duas equipas defrontaram-se na segunda jornada do Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17, num jogo realizado no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança.

Amanhã, no terceiro dia de competição, as brigantinas defrontam Santarém, às 17h00.

O Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17 termina na sexta-feira e tem em prova 20 selecções distritais e regionais de futebol do país.

Resultados do segundo dia de competição:

Pavilhão Municipal Macedo de Cavaleiros

AF Braga 0-3 AF Aveiro

AF Lisboa 2-0 AF Porto

AF Madeira 5-2 AF Viseu

Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, Bragança

AF Santarém 3-0 AF Castelo Branco

AF Coimbra 1-2 AF Portalegre

AF Setúbal 4-1 AF Bragança

AF Leiria 4-3 AF Beja

Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Flor

AF Ponta Delgada 3-6 AF Vila Real

AF Algarve 3-2 AF Viana do Castelo

AF Guarda 3-0 AF Évora

Foto de AF Bragança