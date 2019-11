Selecção distrital de futsal sub-17 já trabalha

A fase de preparação para a prova começou esta segunda-feira, em Macedo de Cavaleiros. Para a primeira sessão de treino o seleccionador distrital, António Fernandes, convocou 27 jogadores.

Da Escola Arnaldo Pereira foram convocados Rui Fernandes, João Teixeira, Tiago Araújo, Miguel Batista, Dinis César, Daniel Alves, Diogo César, Gabriel Lourenço e Miguel Teixeira. O CSP Vila Flor cede oito jogadores: Carlos Marcelino, João Lopes, Sérgio Nascimento, Pedro Barrelas, Eduardo Serapicos, Pedro Carção, Pedro Vieira e Carlos Magalhães.

Foram ainda seleccionados Carlos Garcia, Ruben Gomes, Rodrigo Silva e Guilherme Gonçalves da Montes Vinhais; Daniel Mota, Pedro Neto e Paulo Gonçalves do G.D. Macedense; Pedro Cruz e Matheo Oliveira do CASC Freixo; André Matias do Alfandeguense.

O segundo treino da selecção distrital de futsal sub-17 masculina está marcado para o dia 18 de Novembro, também em Macedo de Cavaleiros.