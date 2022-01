Selecção distrital de seniores inicia esta sexta-feira a participação na Taça das Regiões

Contagem decrescente para o pontapé de saída da fase zonal da Taça das Regiões da UEFA, uma prova para selecções amadoras.

A selecção distrital da A.F. Bragança entra em campo já amanhã frente à A.F. Aveiro. A preparação para a prova não foi fácil, muito por culpa da covid-19, que continua a condicionar as equipas e, neste caso, o trabalho da selecção. “Tendo os clubes a actividade diária condicionada, face aos casos que surgem nos plantéis, é normal que muitos jogadores acabam por não conseguiu integrar as sessões de treino da selecção. Resta-nos uma sessão de trabalho, marcada para esta quarta-feira, e vamos tentar reunir um grupo forte e coeso para levar de vencida a equipa de Aveiro”, referiu Sílvio Carvalho, seleccionador distrital.

Sobre o primeiro jogo, o técnico antevê dificuldades. “É uma competição curta, com quatro selecções, e o primeiro jogo é importante. Aveiro é uma selecção muito forte, mas vai encontrar a equipa de Bragança muito motivada”, garantiu.

O técnico está focado no primeiro encontro mas acima de tudo em fazer com que a selecção “represente o distrito da melhor forma possível de forma a ombrear com todas as selecções”.

Depois da partida com Aveiro, na sexta-feira, a selecção de Bragança joga com Vila Real no sábado, às 15h30, e com a Guarda no domingo, último dia de competição, às 11h00.

A fase zonal é composta por seis grupos, sendo que o primeiro classificado de cada apura-se para a fase final, que se joga entre os dias 22 e 25 de Abril, em Santarém.