Selecção distrital feminina condicionada pelas lesões

Mondim de Basto recebeu a fase zonal do Torneio Inter-associações de futebol feminino sub-17.

A prova contou com três selecções distritais (Vila Real, Viseu e Bragança), começou na passada quinta-feira e terminou no domingo.

A equipa brigantina sofreu duas derrotas, 4-0 com Vila Real e 1-3 com Viseu, e apresentou-se bastante desfalcada “devido às lesões que têm afectado o plantel”, e algumas jogadoras estrearam-se em torneios como explicou o seleccionador distrital, Daniel Barros.

“No jogo com Vila Real três atletas saíram lesionadas e uma delas teve mesmo que ficar de fora do jogo com Viseu. De referir também que esta selecção está a ser reestruturada, pois há jogadoras que jogaram pela primeira vez nestes torneios”.

O primeiro jogo com Vila Real foi o mais complicado. Já na partida com Viseu, apesar da derrota, as brigantinas deram uma boa resposta em termos de exibição.

“No primeiro jogo as jogadoras entram um pouco apáticas, sofremos três golos logo na fase inicial da partida e isso, se calhar, deitou um pouco por terra a nossa ambição. Frente a Viseu reagiram bem e mostraram muita atitude”.

Apesar dos resultados, Daniel Barros considera que foi “uma experiência enriquecedora” para as jogadoras e que vai permitir “corrigir alguns erros”.

Vila Real e Viseu a garantiram o apuramento para a fase nacional, que será jogada em Abril, entre os dias 15 e 17. As duas selecções distritais vão disputar um lugar entre o primeiro e o oitavo.

A selecção de Bragança também vai participar na fase nacional mas noutro grupo da competição.