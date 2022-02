Selecção distrital feminina de fustal prepara Torneio Inter-associações sub-17

A selecção distrital da A.F. Bragança tem o primeiro jogo marcado para o dia 26, às 17h00, frente à congénere de Castelo Branco. Segue-se a partida com a A.F. Horta, no dia 27, com Coimbra, a 28 de Fevereiro, e com Portalegre, no dia 1 de Março, ultimo dia de competição.

Em prova vão estar 22 selecções distritais do continente e ilhas. Estão agendados 40 jogos distribuídos por seis pavilhões.