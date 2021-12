Selecção distrital feminina inicia TIA sub-16 com um empate

Empate a uma bola foi o resultado do jogo entre a selecção da A.F. Viana do Castelo e a A.F. Bragança, realizado este sábado, relativo à primeira jornada da fase zonal do Torneio Inter-associações de Futebol Feminino sub-16, que começou ontem no Porto.

As brigantinas ainda estiveram em vantagem com um golo de Sara Cordeiro.

“As nossas jogadoras deixaram tudo em campo. Estivemos em vantagem e acabámos por sofrer um golo na segunda parte. Tivemos hipóteses de marcar, não conseguimos concretizar. Elas estão de parabéns pelo desempenho. Estas jogadoras são um motivo de orgulho”, afirmou Carlos Felisberto, seleccionador distrital, em declarações à AFB TV.

Na formação brigantina, a defesa Ana Nascimento confessa que é um resultado que acaba por surpreender. “Não estávamos à espera. Começámos por ganhar e depois Viana igualou. Agora é pensar no jogo de amanhã com o Porto com o objectivo de vencer.

As brigantinas ainda têm a possibilidade de vencer o Grupo E, para tal têm de alcançar uma vitória frente à A.F. Porto, que venceu Viana do Castelo por 2-0.

Foto de AF Bragança