Selecção distrital feminina sub-14 vai jogar a Liga de Prata

As brigantinas conseguiram o segundo lugar e a presença na Liga de Prata da fase final da prova, que se realiza no próximo ano, em Março, no distrito de Bragança.

Sílvio Carvalho, seleccionador distrital, dá nota positiva ao desempenho das suas jogadoras e realçou o “compromisso e a atitude” que tiveram durante toda a competição.

Frente a Viana do Castelo, a selecção de Bragança esteve mais perto da vitória e, por isso, o empate deixou um sabor amargo à equipa. “O resultado aceita-se, mas é, na minha opinião, injusto, pois podíamos ter vencido”.

Já no jogo com Braga as brigantinas sentiram mais dificuldades, como o seleccionador já tinha previsto. Ainda assim, as minhotas só garantiram a vitória em cima do apito final.

Para mais tarde recordar o momento protagonizado por Sara Cordeiro frente a Viana. A jogadora, do Vale do Conde, marcou de livre directo um grande golo.

Agora, as brigantinas viram o foco para o torneio em Vila Pouca de Aguiar, no dia 19 de Dezembro, com Vila Real e Viseu e que serve de preparação para a fase final do TIA, em Março de 2020.

A A .F. Bragança vai discutir a Liga de Prata (9º ao 16º lugar). Os jogos vão realizar-se em Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Bragança.