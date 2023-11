Selecção Distrital Sénior da AF Bragança jogou com o GD Valpaços para se preparar para Fase Zonal da Taça das Regiões da UEFA

Está cada vez mais perto a Fase Zonal da Taça das Regiões da UEFA, que se realiza de 8 a 10 de Dezembro, no distrito de Vila Real.

A Selecção Distrital Sénior masculina da AF Bragança teve, ontem, um jogo de preparação com o Grupo Desportivo de Valpaços, tendo em vista a participação na prova da UEFA.

A equipa de Sílvio Carvalho perdeu 2-1 frente ao Grupo Desportivo de Valpaços. Rian Oliveira, jogador do FC Leão Negro, marcou o golo da selecção da AF Bragança.

Apesar da derrota, o seleccionador distrital, ficou satisfeito com o desempenho da equipa, embora reconheça que ainda há trabalho a fazer. “A equipa está numa fase importante de crescimento com a realização de jogos de preparação. Definimos adversários que nos conferem adversidades distintas e é nesse sentido que, na próxima semana, vamos defrontar a AF Guarda. Dentro dos jogos observados e das semanas de trabalho juntos, estamos a definir os 20 jogadores que mais garantias nos podem dar, perante uma competição extremamente exigente com 3 jogos em 3 dias”, referiu, em declarações à afbragança.fpf.pt.

No jogo de preparação com o GD Valpaços, Jorge Barros (FC Vinhais) e Bruno Santos (Vila Flor SC) foram as novidades da convocatória.

A equipa volta a entrar em acção no dia 27 de Novembro, a equipa de Sílvio Carvalho vai jogar com a selecção distrital da AF Guarda, em Vila Nova de Foz Côa.

A Fase Zonal da Taça das Regiões da UEFA realiza-se de 8 a 10 de Dezembro, no distrito de Vila Real, e a AF Bragança terá como oponentes as equipas das associações de Braga, Viana do Castelo e Vila Real.

O vencedor de cada fase zonal qualifica-se para a final nacional e a selecção distrital vencedora vai representar Portugal a nível europeu, numa prova que promove o futebol amador.