Selecção distrital sub-16 feminina termina Inter-associações a vencer

A selecção distrital feminina da A.F. Bragança concluiu este domingo a participação na fase final do Torneio Inter-associações de Futebol 9 sub-16 femininos, que se realizou no distrito da Guarda.

A equipa brigantina disputou a Liga de Prata, que contou com as equipas que se classificaram entre o 9º e o 16º lugar na primeira fase da competição, e terminou na sétima posição.

A formação treinada por Carlos Felisberto começou por perder o encontro com a A.F. Beja nos penáltis (7-6). No segundo jogo, as brigantinas sofreram uma derrota por 0-4 com a A.F. Algarve e venceram o terceiro encontro por 3-0 com a A.F. Ponta Delgada. Sara Cordeiro, que bisou, e Margarida Sá marcaram para a A.F. Bragança.

Na selecção distrital da A.F. Bragança as jogadoras Ana do Mar e a capitã, Inês Neves, realizaram este domingo o último jogo pelas selecções distritais.

A A.F. Beja foi a vencedora da Liga de Prata ao bater na final a congénere de Évora por 3-0. Quanto à A.F. Leiria venceu a Liga de Bronze ao derrotar na final Castelo Branco por 1-5.

Na Liga de Ouro o troféu viajou para Braga. A selecção distrital da A.F. Braga derrotou a A.F. Setúbal nos penáltis.

A fase final do Torneio Inter-associações de Futebol 9 sub-16 femininos foi organizada pela Associação de Futebol da Guarda e Federação Portuguesa de Futebol, de 14 a 17 de Abril.

Foto de A.F. Bragança