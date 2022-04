Selecção distrital sub-17 termina Torneio Dr. Fernando Sardoeira Pinto no terceiro lugar

A selecção distrital sub-17 da Associação de Futebol de Bragança alcançou o terceiro lugar no Torneio Dr. Fernando Sardoeira Pinto, na Póvoa de Varzim, organizado pela Associação de Futebol do Porto.

No torneio, realizado esta quarta-feira, participaram cerca de 80 jovens jogadores em representação das selecções distritais do Porto, Braga, Viana do Castelo e Bragança.

Os brigantinos começar por perder com a A.F. Porto por 4-0, num jogo que apurou o primeiro finalista do torneio. Destaque para o jovem Semedo, jogador da A.F. Porto cedido pelo Paços de Ferreira, que fez hat-trick.

No outro encontro, a selecção da A.F. Braga venceu a congénere de Viana do Castelo por 1-0 e apurou-se para a final.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a A.F. Bragança bateu Viana do Castelo por 2-1, com golos de Cláudio Lopes e Fábio Frutuoso.

Na final, a A.F. Porto venceu a A.F. Braga por 6-4.

A assistir ao Torneio Dr. Fernando Sardoeira Pinto esteve o seleccionador nacional sub-19, Rui Bento.

Foto de A.F. Bragança