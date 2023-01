Selecção distrital sub-23 da A.F. Bragança vence Torneio AFA Talent

A selecção distrital sub-23 da Associação de Futebol de Bragança venceu, este sábado, a primeira edição do Torneio AFA Talent, realizado em Aveiro.

A equipa brigantina, comandada pelo seleccionador distrital, Sílvio Carvalho, apresentou-se num bom nível conseguindo dois triunfos inequívocos, que culminaram com a conquista da competição.

A A.F. Bragança começou por vencer a congénere de Viseu nas meias-finais por um expressivo 6-1, numa partida onde Nuno Machado foi a figura maior. O avançado do Carção fez hat-trick. Os restantes golos foram apontados por Katurra (SC Mirandela), Ismael (SC Mirandela) e um autogolo da formação adversária.

Na final, a equipa brigantina defrontou a A.F. Évora, que tinha derrotado Aveiro por 3-1 nas meias-finais, vencendo o encontro por 3-1 com golos de Katurra, Alexandre e Álvaro Adão.

Sílvio Carvalho estava visivelmente com a estreia da jovem equipa a vencer, mas sobretudo com o desempenho dos jogadores. “Foram dois jogos muito competitivos, especialmente o da final, com Évora. Foi um jogo com um nível bastante alto em que Bragança mostrou muita personalidade do início ao fim. Estão de parabéns as quatro selecções que, independentemente dos resultados, mostraram muita qualidade”, referiu.

A selecção brigantina fica na história do torneio já que venceu a primeira edição, um motivo de orgulho para o seleccionador. “Disse aos jogadores que para ficarem na história tinham de ganhar. Senti a equipa motivada. Os jogadores apresentaram-se a um bom nível. Sendo esta a primeira edição do torneio, é um orgulho ainda maior vencer a prova”.

Sílvio Carvalho garante que “tirou notas bastante positivas” da prestação dos jogadores, que são o futuro da selecção sénior que vai participar na Taça das Regiões na próxima temporada.

No jogo de atribuição do terceiro lugar a selecção da casa, a A.F. Aveiro, levou de vencida a equipa de Viseu por 4-2.