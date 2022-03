Selecção Nacional de Voleibol sub-20 masculina prepara-se em Miranda do Douro

Depois da selecção nacional sub-18 masculina ter estagiado em Miranda do Douro, no passado mês de Dezembro, agora é a vez da formação sub-20 das quinas, que desde quarta-feira realiza um estágio de preparação na cidade transmontana.

Do estágio de Portugal constam três jogos de preparação com a selecção espanhola. O primeiro realizou-se esta sexta-feira com vitória lusa por 3-2, no Pavilhão Multiusos.

As duas selecções voltam a defrontar-se este sábado e amanhã no último dia do estágio.

Portugal prepara-se para jogar a Pool D de Apuramento para o Europeu de Sub-20 Masculinos, que se vai realizar no Centro Cultural de Viana do Castelo, de 8 a 10 de Abril deste ano.

Para o estágio em Miranda do Douro o seleccionador nacional, Nuno Pereira, convocou 15 jogadores.

Foto de Município de Miranda do Douro