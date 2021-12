Selecção Nacional sub-18 de Voleibol realiza três jogos de preparação em Miranda do Douro

A equipa das quinas vai defrontar a Espanha nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro, no Pavilhão Multiusos.

Os três encontros servem de preparação para o Torneio Internacional da WEVZA – 1.ª Fase de Qualificação para o Campeonato da Europa 2022 – que se realiza entre os dias 5 a 9 de Janeiro, em Itália. França, Bélgica e Espanha são os adversários de Portugal no torneio.

“O bilateral com a Selecção de Espanha em Miranda do Douro tem como principal objectivo ultimar a nossa preparação e permitir aos atletas obterem um volume superior de jogo e trabalharem as rotinas da competição”, disse Nuno Pereira, seleccionador nacional, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Voleibol.

O técnico garante um grupo completamente “focado no objectivo” , que passa pelo apuramento para a 2.ª Ronda de Qualificação do Campeonato da Europa 2022.

Os jogos de preparação em Miranda do Douro realizam-se todos às 18h00.

Foto de Federação Portuguesa de Voleibol