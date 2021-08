Séries do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão definidas

A prova vai estar dividida em duas séries, A e B, de 12 equipas cada. O Grupo Desportivo Macedense será o único emblema da A.F. Bragança em competição e vai integrar a série A juntamente com Marítimo, Caxinas, Dínamo Sanjoanense, ADC Bairros, ABC Nelas, Rio Ave, Saavedra Guedes, Arsenal Maia, Póvoa Futsal Clube / Varzim Sport Club, AD Fafe e Paços de Ferreira.

A primeira fase do campeonato joga-se apenas a uma volta. Na segunda fase, jogada a duas voltas, as seis primeiras equipas classificadas das duas séries vão disputar a subida à Liga Placard, sendo que as duas primeiras sobem directamente à divisão maior do futsal nacional.

As equipas classificadas entre o 7º e o 12º lugar da série Norte e Sul jogam a fase de descida.

Quanto ao sorteio do campeonato está marcado para a próxima sexta-feira, dia 13 de Agosto, às 16h00, na Cidade do Futebol em Oeiras.

A 2ª Divisão Nacional de Futsal tem pontapé de saída agendado para 18 de Setembro.