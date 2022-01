Sobrinho Teixeira quer fixar pessoas na região através da melhoria dos cuidados de saúde

A campanha arrancou, ontem, segunda-feira, numa visita ao hospital de Bragança, onde esteve também a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, número dois da lista de Sobrinho Teixeira, o presidente da Federação Distrital do PS, número três da lista, e a secretária de Estado da Valorização do Interior. Segundo o candidato, para atrair e fixar pessoas no distrito é “necessário que haja um investimento e uma aposta na saúde”. “Ninguém vai para um sítio onde não haja um bom sistema de saúde, onde não haja um sistema que responda logo em termos de cuidados primários”, afirmou. Sobrinho Teixeira quer que os cuidados de saúde estejam ao acesso de todos e, por isso, defende que seja feito um “investimento ao nível de todos os municípios”, com o alargamento dos horários dos centros de saúde e ainda com a criação de um sistema de transportes públicos, possibilitando a deslocação das pessoas à sede de concelho. Outra das apostas do PS passa pela criação de um Centro Académico Clínico, que ligará o ensino superior à saúde, acreditando que será uma atracção à fixação de profissionais de saúde na região. “Já enquanto secretário de Estado estive a trabalhar para a criação desse centro que devia abranger aqui a área transfronteiriça e onde podemos dizer aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, a todos os profissionais de saúde, que se vierem para Bragança vêm para um sítio onde vão conseguir evoluir, vão conseguir inovar e vão estar também em rede”, explicou. Em pareceria com a Secretaria de Estado da Valorização do interior, está a ser criado um programa de “Erasmus de Alunos de Medicina dentro do território”, envolvendo os centros hospitalares e a escola de Saúde do Instituto Politécnico com as universidades de Medicina. O candidato Socialista quer ainda captar atenção dos jovens e motivá-los a exercer o direito de voto, realçando que a “decisão política” é “determinante para o seu futuro”.