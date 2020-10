Sorteio da Taça de Portugal de Futsal marcado para quinta-feira (dia 22)

Nesta fase da competição vão a jogos as equipas vencedoras das taças distritais e os clubes da 2ª Divisão Nacional.

Em representação da A.F. Bragança vão participar Vimioso (vencedor da Taça Distrital de Futsal), Macedense, Mogadouro e CSP Vila Flor.

O sorteio está marcado para as 16h15, na Cidade do Futebol, em Oeiras, realiza-se à porta fechada e será transmitido através do Canal do Youtube da Federação Portuguesa de Futebol.