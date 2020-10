Sorteios dos distritais de futebol e futsal da A.F. Bragança marcados para os dias 9 e 10 de Outubro

No dia 9 de Outubro fica definido o calendário de jogos do campeonato e taça distrital de futebol. O sorteio está marcado para as 21h00, na sede da AF. Bragança.

No dia seguinte, dia 10, realiza-se o sorteio do distrital e taça de futsal de seniores masculinos, tal como do campeonato de abertura e taça de seniores femininos.

O campeonato distrital de futebol tem início previsto para o dia 18 de Outubro, dois dias antes, a 16, começa o distrital de futsal.

No futebol, para já, estão confirmadas nove equipas: Rebordelo, Estudantes Africanos, Argozelo, Carção, C.A. Macedo de Cavaleiros, GD Sendim, F.C. Vinhais e Vila Flor SC.

Na temporada 2020/2021 fica de fora o Santa Comba da Vilariça que já tinha anunciado que não ia competir.

No que diz respeito ao futsal masculino tudo aponta para que sejam oito as equipas em prova com destaque para o regresso do Sporting de Moncorvo e do F.C. Carrazeda, embora a formação de Carrazeda ainda aguarde pelo aval das autoridades de saúde para poder utilizar o pavilhão de jogos.

Os Pioneiros de Bragança também devem competir no distrital. O emblema brigantino tinha anunciado que não ia participar nos campeonatos de seniores masculinos, que levou o clube a não competir no nacional da 2ª divisão, mas segundo apurámos o clube já mostrou vontade de participar no distrital.