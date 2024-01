Sport Clube Mirandela venceu o dérbi trasmontano frente ao Montalegre e regressou aos triunfos

O Sport Clube Mirandela regressou às vitórias no Campeonato de Portugal, o clube alvinegro terminou uma sequência de seis jogos consecutivos sem vencer. A formação de André Irulegui voltou ao caminho das vitórias com o triunfo conquistado no domingo, por 2-0, frente aos transmontanos do Montalegre, no encontro da 15ª jornada, disputado no estádio de São sebastião.

O Mirandela não jogava em casa desde o dia 10 de Dezembro e esta foi a primeira partida de 2024 jogada no Estádio São Sebastião. Os golos da vitória mirandelense foram marcados por Pedrinho (15’) e Maki (58’).

André Irulegui, técnico do Mirandela, destacou que o triunfo foi merecido e traz alento à equipa para lutar pela manutenção. “O mais importante era conquistar os três pontos. Foi um jogo muito emocional, era necessário vencer, caso contrário iríamos entrar numa situação de desequilíbrio interno e os jogadores deixaram tudo em campo, uma vitória inteiramente deles”.

O jogo ficou marcado pelo regresso do avançado Henrique, depois de uma longa paragem por lesão. “Tudo se alinhou para que fosse um domingo importante e bom para nós. O regresso do Henrique é preponderante, porque é um jogador acima da média e com a presença dele em campo temos outro tipo de jogo”, frisou Irulegui.

Quanto ao resto da temporada, o treinador do Mirandela considera que vai ser uma luta acesa até ao final do campeonato. “O Campeonato de Portugal é muito competitivo e incerto. As equipas estão muito equilibradas e vai ser uma competição disputada até ao final”.

Tony, treinador do Montalegre, mostrou-se insatisfeito com o desempenho da equipa. “Muito desmérito nosso, sabíamos como é que o Mirandela ia abordar os lances, trabalhámos as situações durante a semana e mesmo assim não conseguimos contrariar devido a desconcentrações”

Com este desfecho, o Mirandela subiu para o 9º lugar com 18 pontos, enquanto o Montalegre está no terceiro lugar com 23 pontos.

O SC Mirandela visita o Tirsense, actual quarto classificado com 23 pontos, na próxima jornada. A partida está agendada para domingo, às 15h00, no Estádio Abel Alves de Figueiredo, em Santo Tirso.