A formação de Torre de Moncorvo vai regressar ao Campeonato Distrital de Futsal após o interregno de uma temporada.

A última participação do clube do sul do distrito de Bragança foi na temporada 2018/2019, terminando no quarto lugar.

O Sp. Moncorvo tem historial de participações nos nacionais, a última remonta à época 2013/2014 na 3ª Divisão.