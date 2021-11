Street Football Move chega amanhã a Alfândega da Fé

O “Street Football Move” da Associação de Futebol de Bragança arranca amanhã em Alfândega da Fé.

O projecto é financiado pela UEFA, aliás foi o único português aprovado pelo organismo que gere o futebol europeu, e envolve os 12 municípios do distrito de Bragança e os Agrupamentos de Escolas.

A iniciativa pretende chegar às crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos e fomentar a prática desportiva, de forma a combater o sedentarismo. “Segundo dados da Comissão Europeia as crianças tendem a não envolver-se na prática desportiva, ao contrário do que acontecia no passado, pois encontram outras formas de passar o tempo livre, nomeadamente com jogos digitais. Daí o nome de ‘Street Football Move’ que incentiva ao movimento, à prática de desporto”, explicou Paulo Araújo, responsável pelos projectos internacionais da A.F. Bragança.

O futebol de rua é uma forma de captar atletas, mas não é o principal objectivo do projecto. “O crescimento do número de atletas será sempre uma consequência do projecto. O objectivo principal é proporcionar prática desportiva informal aos mais novos”, frisou.

Para além de jogos de futebol de rua, a iniciativa conta ainda com um componente ambiental em que “as crianças são sensibilizadas para a preservação do meio ambiente, nomeadamente para a separação do lixo”, acrescentou.

A iniciativa tem início às 14h30, no Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé.

O “Street Football Move” foi uma das 42 candidaturas, entre mais de 400, aprovadas pela UEFA e o único português. O Street Football Move é um projecto de dois anos, tem uma despesa comparticipada pela UEFA de 100 mil euros, e pretende chegar, por ano, a cinco mil crianças do distrito de Bragança.