Subida à Liga 3 é o grande objectivo de Carlos Correia para o próximo mandato

O actual presidente dos alvinegros tem como objectivos a subida à Liga 3, concluir o processo de certificação do clube e apostar nas camadas jovens.

E a subida à Liga 3 pode já acontecer no final desta temporada. É que os alvinegros já garantiram um lugar na fase de acesso à competição quando faltam duas jornadas para terminar o Campeonato de Portugal, ocupam o terceiro lugar com 34 pontos.

Carlos Correia não tem dúvidas que subir à nova competição da Federação Portuguesa de Futebol dará mais visibilidade ao clube e ajuda a concretizar outros objectivos. “Ir à Liga 3 seria importante porque, depois, a federação dá apoios para a renovação do estádio. Aquela bancada do Estádio São Sebastião precisa de umas boas obras”, sublinhou o presidente dos mirandelenses em entrevista à Rádio Terra Quente.

Com um plantel completamente renovado e bastante jovem, Carlos Correia confessa que não esperava que a equipa chegasse tão longe. Agora, o líder do emblema da cidade do Tua quer, se possível, subir à Liga 3 já esta temporada.

“Nós queremos ir à Liga 3. Se me perguntar se esta foi uma equipa formada para ir à Liga 3, para subir? Não foi. Tenho noção que há clubes que fizeram um investimento muito maior para subir. Estes jogadores e esta equipa técnica têm feito um trabalho notável. Já que chegámos a este patamar queremos mais”.

Para o próximo mandato, Carlos Correia quer reforçar a aposta nas camadas jovens e concluir a certificação do clube. “Ao nível da certificação e licenciamento do clube queremos deixar tudo direitinho como a federação está a exigir. A nível da formação ainda há muita coisa para fazer. Se não fosse isto da pandemia esta época teria sido a época da nossa formação”, frisou.

Carlos Correia lidera o S.C. Mirandela desde 2015 e é o único candidato às eleições às eleições da próxima sexta-feira, deverá, por isso, ser reconduzido no cargo de presidente até 2024.

Foto de S.C. Mirandela