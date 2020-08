Suplemento Imobiliário e Construção 2020 Edição 04 de Agosto

Quando se estabeleceu em Portugal em 2016, o Bankinter definiu como prioridade a proximidade com os seus clientes, uma decisão estratégica que tem sido ainda mais importante em tempos de pandemia de COVID-19.

O Bankinter, fundado em 1965 e que é hoje uma das Instituições Bancárias mais sólidas da Europa, foi um dos primeiros bancos a implementar um conjunto de medidas extraordinárias para apoiar as famílias e as empresas a mitigar os efeitos económicos e financeiros provocados pela pandemia.

Para além do reforço imediato da capacidade de atendimento da Banca Telefónica, Digital e das equipas e meios tecnológicos, de forma a continuar a servir os clientes nas agências e remotamente, foram implementados mecanismos de moratórias dos empréstimos, condições para isenção da cobrança de comissões, para além da adesão às linhas de financiamento específicas do COVID-19.

Neste período, foram ainda lançados diversos produtos e serviços inovadores, com destaque para a abertura de conta através de dispositivos móveis e, ainda, o canal do Bankinter no WhatsApp.

“Com a pandemia, o Bankinter esteve ainda mais próximos dos clientes do Nordeste Transmontano, pois foram momentos em que estes precisaram muito do nosso apoio, aconselhamento e soluções inovadoras e flexíveis, de forma a ultrapassarem esta situação tão complexa”, revela Raquel Brás, diretora da agência de Bragança, que está situada na Av. Sá Carneiro, n.º 149, junto ao junto ao IMTT, servindo clientes particulares e empresariais.

A responsável adianta que “a nossa equipa de gestores tem vasta experiência e um conhecimento aprofundado da região, o que nos deixa particularmente bem preparados para continuar a apoiar as famílias e as empresas a realizarem os seus projetos”.

Esta proximidade terá certamente contribuído para que o Bankinter tenha sido eleito Melhor Banco pela ‘Escolha do Consumidor’ no início do ano, “um reconhecimento que, ao distinguir todo o empenho que colocamos na prestação de serviços bancários de excelência, nos encheu de orgulho”.

De acordo com Raquel Brás, “os clientes reconhecem a qualidade do nosso serviço, produtos e soluções e sabem que com o Bankinter podem olhar para o futuro e retomar planos e projetos que tenham ficado adiados devido à pandemia”. Para isso, o Bankinter conta com uma oferta abrangente, que vai desde o Crédito Habitação Taxa Fixa Bankinter - a solução mais competitiva do mercado que permite aos clientes fixarem a taxa do seu crédito em valores historicamente baixos -, à Conta Mais Ordenado que, sem comissões e com uma remuneração dos depósitos de 5% no primeiro ano, foi reconhecida com o prémio ‘Cinco Estrelas’ pelo terceiro ano consecutivo.

PPR Bankinter 75 com uma rentabilidade de 16,5% em 2019

Numa época de juros baixos nos depósitos a prazo e em que a rentabilização das poupanças assume especial importância, o Bankinter disponibiliza aos seus clientes um portfolio de soluções de investimento diferenciadoras, beneficiando da elevada especialização dos seus Investment Advisors, dos serviços de Research e da sua Gestora de Ativos.

“Os clientes de Bragança têm à sua disposição um Gestor Premier que, com base nas suas necessidades individuais, presta um serviço personalizado de consultoria de investimento. Desta forma, conseguimos encontrar as soluções mais adequadas para cada perfil de investimento e oferecer um aconselhamento financeiro de excelência”, refere Raquel Brás.

A este serviço somam-se as equipas móveis do Centro de Private Banking do Porto, que com regularidade se deslocam ao distrito.

Relativamente a Soluções de Financiamento e Soluções de Investimento dirigidas a clientes Private e Premier, o Bankinter apresenta uma proposta de valor abrangente e muito competitiva, com especial destaque para os Serviços de Gestão de Patrimónios, via mandato ou Seguro Unit Link, e para a sua gama de fundos perfilados PPR, a que acresce uma oferta superior a 800 Fundos de Investimento, de mais de 20 sociedades gestoras internacionais.

Neste âmbito, Raquel Brás sublinha que “o PPR Bankinter 75 Classe B foi o mais rentável do mercado em 2019, alcançando o 1º lugar do ranking da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, com uma rentabilidade anual de 16,5% em 2019”.

Ao serviço das empresas brigantinas

Gerador de emprego, o segmento de Negócios é uma das áreas que o Bankinter definiu como essencial para a recuperação económica da região do Nordeste Transmontano e do país no pós-confinamento, nomeadamente no que diz respeito ao financiamento às empresas e ao apoio à internacionalização e às exportações.

De acordo com Raquel Brás, “a diversidade e flexibilidade das soluções de financiamento e crédito do Banco e a experiência no terreno da nossa gestora exclusivamente dedicada a este segmento fazem do Bankinter um parceiro especialmente bem preparado para apoiar as nossas empresas a retomarem a sua trajetória de sucesso, incluindo através das linhas Covid-19”.

De facto, “conhecemos em profundidade os desafios dos empresários e, por isso, apresentamos uma gama de soluções desenhadas à medida das empresas, com especial em setores estratégicos para o Nordeste Transmontano, nomeadamente Agricultura, Turismo, Construção e Cinegética”.

Estas soluções vão desde a Gestão de Tesouraria ao apoio ao Negócio Internacional, passando pela Banca de Investimento. Raquel Brás dá o exemplo do novo “Crédito Multilinha”, que permite o acesso a diversas soluções de financiamento através de um único contrato e com um limite global de crédito ou do novo serviço inovador de “Depósito de Cheques à Distância, que permite ao cliente empresa efetuar o depósito de Cheques, sem necessidade de deslocações diárias à agência.

Cobertura nacional e internacional

À equipa de Bragança somam-se os serviços dos quatro Centros de Private Banking, dos dez Centros dedicados a Empresas espalhados por todo o país, dos dois Centros Corporate em Lisboa e Porto e de uma rede nacional composta por 81 agências. A nível internacional, o Bankinter está presente em Espanha, no Luxemburgo e na Irlanda.

Segundo a diretora da agência de Bragança, “o Bankinter é reconhecido e recomendado por cada vez mais clientes do Nordeste Transmontano. Prova disso, é o crescente número de famílias e empresas que escolhem trabalhar com o Bankinter”, conclui.