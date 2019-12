Taça de XCM aumenta número de provas

A Taça de XCM da ACB conta com dez provas no próximo ano. A competição vai começar no concelho de Bragança com a V Maratona BTT S. Julião Palácios, no dia 26 de Janeiro.

Uma das novidades é a Maratona do Butelo e das Casulas, em parceria com o Município de Bragança, agendada para 23 de Fevereiro, e o regresso do Open Vimont, no dia 4 de Outubro, no Vilar do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

Sendim também faz parte do calendário da época de BTT com a Maratona de Sendim, a 21 de Junho, organizada pelo clube de ciclismo local.

E para reduzir as despesas dos clubes, a Associação de Ciclismo de Bragança vai financiar, em 2020, metade dos custos da cronometragem das provas.

Quanto ao Open Regional de Estrada (ORE) conta com seis etapas. O open arranca a 5 de Abril com o Grande Prémio (GP) de Ciclismo de Torre de Moncorvo, segue-se o GP de Vimioso a 19 do mesmo mês, Alfândega da Fé a 24 de Maio, Mogadouro 14 de Junho, a Crono escalada de Vinhais a 18 de Julho e termina a 8 de Setembro em Bragança.

Garantida está ainda a III Volta ao Nordeste, de 24 a 26 de Abril, e tem como novidade um contra-relógio nocturno. Também confirmada está a edição do Bragança Granfondo 2020, promovida pela autarquia de Bragança, para o dia 12 de Julho. As inscrições abriram no dia 6 de Dezembro.

Em relação à formação de ciclistas, os Encontros de Escolas arrancam a 18 de Abril em Mirandela.