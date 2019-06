Talento, vontade e esperança na bagagem dos brigantinos rumo ao Lopes da Silva

É já no próximo domingo, dia 23, que a selecção distrital sub-14 da A.F. Bragança viaja para Fátima para participar no Torneio Lopes da Silva, a antecâmara da Selecção Nacional sub-15.

A bagagem vai recheada de talento, vontade e esperança. Mas, a tarefa não é fácil, já que no caminho dos brigantinos estão selecções com muita tradição na prova, como Porto ou Leiria, no entanto sonhar não custa.

“Vamos lutar pelos três pontos em todos os jogos, independentemente do adversário, nem podemos pensar de outra forma. Para atingirmos outros patamares temos que pensar assim. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas nunca atiramos a toalha ao chão”, afirmou Nuno Fernandes, seleccionador distrital.