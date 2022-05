Taxa de desemprego no distrito é das mais baixas do país

Apesar de ser também das zonas com menos densidade populacional, Sandra Valdemar avançou ainda, na Feira de Emprego, Educação e Solidariedade de Bragança, que a maior procura na região é na construção civil, restauração e serviços, visto que é também nestas áreas que há menos interessados. “A dificuldade está exactamente nas áreas que são procuradas, que são as mesmas em Bragança, em Lisboa ou no Algarve. Tem havido a dificuldade em algumas áreas como a construção civil e a restauração porque temos poucas pessoas inscritas”, frisou. O Centro de Emprego e Formação de Bragança abrange Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso, Vinhais, e no mês de Março havia 3 323 desempregados nestes concelhos, menos 116 do que em Fevereiro. A dirigente referiu ainda que a maioria das pessoas inscritas no Centro Emprego de Bragança são jovens licenciados, mas que “rapidamente são colocados nas suas áreas de formação”, embora admita que nalguns casos é mais difícil responder aos pedidos, como é o caso dos licenciados em “Criminologia”. Feira de Emprego, Educação e Solidariedade de Bragança aconteceu a 4 e 5 de Maio, na Praça Camões, e reuniu 52 empresas e instituições. O objectivo é dar a conhecer as ofertas de trabalho no concelho de Bragança. O Brigantia Ecopark marcou presença. O Parque de Ciência e Tecnologia acolhe 70 empresas, que dão trabalho a 312 pessoas. Segundo Alex Rodrigues, do Brigantia Ecopark, há cerca de 10 vagas de emprego para “mão- -de-obra qualificada”, ou seja, “pessoas com licenciatura, mestrado ou, no caso do Laboratório Colaborativo, doutoramento”. Beatriz Silvestre foi uma das jovens que passou pelo stand do Brigantia Ecopark. Veio do Brasil e está à procura estágio em engenharia ambiental. “Não é fácil encontrar emprego aqui, tem sido difícil. Vou mandar o currículo para o Brigantia Ecopark porque lá há várias oportunidades”, disse. A Feira é organizada pela Câmara Municipal de Bragança. Na sessão de abertura, o vice-presidente adiantou que entre 2014 e 2020 foi “o maior período de criação de emprego no concelho de Bragança”, com a criação de “1400 postos de trabalho”, destacando a implementação de empresas na nova zona industrial da cidade. Paulo Xavier acrescentou ainda que as IPSS, a Câmara Municipal e a Unidade Local de Saúde do Nordeste são aquelas que mais pessoas empregam no concelho. A iniciativa não acontecia há dois anos devido à pandemia e prevê-se que, no próximo ano, aumente o número de empresas e instituições participantes e também o número de dias a decorrer.