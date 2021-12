Técnico da Escola Crescer recebe cartão branco em jogo de benjamins

Jorge Ferreira, técnico da equipa C de benjamins da Escola Crescer, viu cartão branco no encontro com a Associação Desportiva Paredes, realizado na quarta-feira.

A equipa da AD Paredes, exclusivamente feminina, apresentou-se apenas com seis jogadoras, menos uma do que o número regulamentado para este escalão, e o treinador da Escola Crescer decidiu ir a jogo também com seis atletas.

Um gesto que valeu a Jorge Ferreira um cartão branco, um instrumento pedagógico que tem como objectivo enaltecer condutas eticamente correctas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes desportivos.

Está e a terceira vez no espaço de um mês que é mostrado o cartão branco em provas da A.F. Bragança, depois da equipa técnica do F.C. Mãe d´Água e ACDR Seixo de Manhoses.

O jogo entre AD Paredes e Escola Crescer C era relativo à primeira jornada dos Encontros Lúdicos de Benjamins e terminou com 0-0 no marcador, sendo que as partidas neste escalão não têm cariz competitivo.

Foto de Escola Crescer