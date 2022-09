Técnico do Carção criticou Moncorvo, arbitragem e A.F. Bragança

No final do encontro Carção 0 – Moncorvo 1, realizado este domingo, António Forneiro acusou a equipa adversária de fazer antijogo.

O treinador do Carção criticou o comportamento dos jogadores adversários e equipa técnica. “Não aceito que colegas de profissão, treinadores como eu que não mandem os jogadores jogar à bola. Isto é uma falta de respeito. Na primeira parte já estavam a cair para receber assistência. Uma equipa que é candidata ao título e faz um espectáculo destes”.

A equipa de arbitragem também não escapou às críticas do treinador do Carção. “É sempre a mesma coisa. Quando vêm que o Carção começa a incomodar devem ligar ao intervalo para alguém. Não sei o que se passa. Depois do intervalo foi o espectáculo que foi”.

António Forneiro apontou ainda o dedo à Associação de Futebol de Bragança no que diz respeito à inscrição de jogadores. “Temos jogadores importantes que podiam ter dado o seu contributo e a associação não deixou. É o que se vê. Ainda ontem disse ao presidente para levar os jogadores para a porta da associação e que os deixasse lá”.

Sobre o jogo, o treinador do Carção admitiu que a sua equipa esteve melhor na primeira metade. “Na segunda parte entrámos um pouco apáticos e depois de sofrer o golo jogámos mais com o coração do que com a cabeça. Mesmo assim podíamos ter empatado. Há que dar os parabéns a quem ganhou”, concluiu.