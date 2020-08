Técnico do Mogadouro preocupado com a reestruturação dos campeonatos de futsal

“A próxima temporada é uma incerteza e não se sabe se vai haver ou não campeonato”. A frase é de Artur Pereira, técnico do Clube Académico de Mogadouro (CAM), que se mostra reticente com a reestruturação que vai ser feita no futsal, já na temporada 2020/2021, e com as decisões tomadas pelos responsáveis da modalidade, na sequência da pandemia da Covid-19.