Testes à Covid-19 vão poder realizar-se nos laboratórios do IPB

Perante a dificuldade de os laboratórios de saúde pública realizarem os testes de diagnóstico do novo coronavírus, o IPB vai assim dar o seu contributo evitando que os testes aos suspeitos de ter contraído a doença tenham de ser enviados para o Porto. Segundo Orlando Rodrigues as análises começam a ser feitas na próxima semana e o IPB garantirá a realização de 5 mil testes. O presidente do IPB explicou ainda que “as instituições científicas têm capacidade e conseguem fazer as análises utilizando metodologias científicas de base”.

“O que fizemos foi adaptar os nossos laboratórios, disponibilizar os nossos equipamentos e reunir uma equipa grande”, acrescentou.

Hoje, o IPB assinou assim dois protocolos: um com a Unidade Local de Saúde do Nordeste e outro com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, visto que um dos objectivos é contribuir para que rapidamente sejam feitos testes em todos os lares do distrito. Segundo a ministra da tutela, Ana Mendes Godinho, primeiramente serão feitos testes nos lares em que “os trabalhadores voluntariamente, durante 7 ou 14 dias, trabalham no lar” e secundariamente irão ser feitos testes nos lares “em que têm maior número de utentes e trabalhadores”.

O programa é nacional e envolve várias instituições de ensino superior. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, também esteve presente na cerimónia de assinatura dos dois protocolos e valorizou o uso das capacidades das universidades e politécnicos no combate à Covid-19.

“Conseguimos reunindo a capacidade cientifica industrial à produção de equipamentos mais sofisticados, como ventiladores, mas também a utilização dos nossos laboratórios e das competências humanas para realizar testes, nomeadamente nos lares, mas também em colaboração com as autoridades de saúde, como se passa aqui no politécnico”.

A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes já tinha pedido que os testes fossem feitos em Bragança e não tivessem que ser enviados para laboratórios do Porto. O presidente da CIM, Artur Nunes, fica agora satisfeito com a redução do tempo de espera dos resultados.

“A presença dos senhores ministros aqui é uma reivindicação que foi cumprida”, disse.

Em Bragança, as análises vão começar a ser feitas no IPB na próxima semana por uma equipa de mais de 30 pessoas. O tempo médio de análise previsto neste laboratório é de 5 horas, quando a espera pelos resultados até agora podia chegar às 72 horas.

O IPB e a ULS Nordeste estimam realizar de imediato 174 análises por dia, capacidade, que numa segunda fase, duplicará.