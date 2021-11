Tiago Parente orgulhoso com a primeira chamada à Selecção Nacional sub-16

O brigantino Tiago Parente está, desde ontem, em estágio na Cidade do Futebol, na Selecção Nacional sub-16.

Esta foi a primeira chamada do jogador do S.L. Benfica à equipa das quinas, orientada por Filipe Ramos.

"Os trabalhos estão a correr muito bem. Estamos muito empenhados em mostrar o nosso valor e em construirmos uma equipa forte. Sabemos a responsabilidade que significa representar Portugal e sabemos os desafios que nos esperam no futuro”, disse em entrevista ao site fpf.pt.

O jogador, natural de Bragança, explicou o sentimento de ser chamado a vestir as cores de Portugal. "É a maior honra que um futebolista pode ter e é uma oportunidade única. Aqui só estão os melhores e é entre os melhores que podemos evoluir e chegar aos patamares que ambicionamos", salientou.

O estágio da Selecção Nacional sub-16 termina amanhã.

Tiago Parente tem 15 anos e há três temporadas que veste a camisola do Benfica. O jovem jogador desde cedo mostrou talento nas equipas de formação do Futebol Clube Mãe d´Água. Em Outubro, de 2020, o brigantino assinou contrato de formação com as águias.