Tiago Rafael conquista título nacional de minivelocidade em moto 5

Como era previsto Tiago Rafael conquistou o título de campeão nacional de minivelocidade em moto 5, o primeiro do jovem piloto, de apenas 11 anos, natural de Bragança.

O brigantino partia para a quinta e última prova, realizada no Kartódromo de Braga, este domingo, na liderança, com 100 pontos, e só tinha que terminar a corrida. Mas, Tiago Rafael fez mais do que isso, venceu a derradeira prova, marcada pela chuva intensa, e sagrou-se campeão nacional.

Tiago Rafael venceu a competição pela primeira vez, depois de no início deste mês ter participado na final mundial da FIM Mini GP World Series em Valência, Espanha. Uma experiência única para o piloto, em que representou Portugal juntamente com Pedro Matos.

O troféu de campeão nacional vai ser entregue no próximo mês de Janeiro.

Ao título nacional, Tiago Rafael junta mais duas conquistas, estas em Espanha, Campeão Galego de Júnior GP e Campeão do VF Challenge Moto Race em Júnior GP.