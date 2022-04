Tiago Rafael e Martim Vaz com boa performance no Campeonato Galego de velocidade

Martim Vaz competiu na classe de minimotos e fez P3 à geral e P1 na classe de iniciação.

Quanto a Tiago Rafael, que tinha como objectivo treinar, participou na classe Júnior GP e fez P5 à geral e P1 na classe.

A prova em Espanha serviu de ensaio para o próximo desafio de Tiago Rafael. O piloto brigantino, de apenas 10 anos, entra em pista no dia 20 de Abril, no Kartódromo de Portimão, na mesma semana em que o Autódromo Internacional do Algarve recebe a prova de Moto GP. Trata-se da primeira de cinco provas do FIM Mini GP World Series 2022, competição apoiada pela FIM, Dorna e Federação Portuguesa de Motociclismo de Portugal, para jovens pilotos com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, que vão competir com motos da marca Ohvale, modelo GP-160.