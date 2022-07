Tiago Rafael estreia-se no Autódromo do Estoril com um terceiro lugar

Foi um fim-de-semana em cheio para Tiago Rafael. O piloto de Bragança, de apenas dez anos, estreou-se, no fim-de-semana, no Autódromo do Estoril, um circuito novo para o brigantino.

Tiago Rafael competiu ainda pela primeira vez na classe de 85GP/Moto 4, conseguindo um terceiro lugar, após o P4 na primeira corrida e P3 na segunda. “Foi tudo novo, primeira vez num autódromo e nesta mota que é completamente diferente das que costumo competir. Fomos para aprender e divertir e foi o que fizemos”, disse o piloto.

O brigantino regressa ao Estoril no próximos dias 17 e 18 de Setembro, para a quarta prova do Campeonato Nacional de Velocidade, apesar de o foco estar no FMI World Series, prova em que ocupa a terceira posição.

Antes, nos dias 16 e 17 de Julho, Tiago Rafael viaja para Espanha para participar no campeonato espanhol, no Circuito de Kotarr, em Burgos, em Moto 5.