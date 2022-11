Tiago Rafael estreou-se no palco dos sonhos para jovens pilotos

O Circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha, foi, entre a passada quinta-feira e este sábado, o palco dos sonhos para 33 jovens pilotos de 17 nacionalidades. Num fim-de-semana em que recebe a última ronda de MotoGP 2022, ao lado, no kartódromo, os mais novos disputaram a final mundial do FIM MiniGP World Series.

A prova organizada pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e pela Dorna, contou com os dois melhores pilotos de cada nacionalidade, co excepção de Espanha que participou com três, todos competiram em Ohavale GP-160.

A representar Portugal estiveram Pedro Matos e o piloto brigantino Tiago Rafael, primeiro e segundo classificados, respectivamente, da fase de qualificação portuguesa. Os dois jovens pilotos foram apadrinhados por Miguel Oliveira e tiveram oportunidade de contactar outros nomes sonantes do Mundial de MotoGP.

“Foi a primeira vez que vi os pilotos ao vivo. Estava muito nervoso a pedir autógrafos. Falei com o Fabio Quartararo, com o Jack Miller, o Miguel Oliveira entre outros. Foi espectacular. Eles assistiram à nossa corrida e são muito simpáticos. Desejei-lhes sorte para a prova deles e eles a mim. Depois perguntaram-se se gostava do circuito”, recordou Tiago Rafael em entrevista ao Nordeste.

Nos treinos livres, Tiago Rafael foi 27º, e depois, na qualificação acabou por conseguir chegar ao 26º lugar no primeiro dia da final da FIM MiniGP World Series.

Os 15 pilotos mais rápidos passaram directamente à Corrida 1, que se realizou na sexta-feira, e onde se posicionou Pedro Matos. Quanto ao piloto brigantino entrou na grelha de partida da Corrida de Qualificação 1, terminando no 10º lugar. Na segunda corrida de qualificação foi oitavo, posição com que concluiu a sua estreia na segunda edição da final da FIM MiniGP World Series.

Quanto a Pedro Matos conseguiu o 6º lugar na grande final, que consagrou Gabriel Vuono campeão da mundial.

Sobre o circuito, Tiago Rafael confessa que sentiu dificuldades. “O circuito era bastante complicado pois parecia um comboio, por exemplo arrancavas na frente e conseguias andar na liderança já quem arrancava atrás era muito difícil ultrapassar, pois tinha curvas muito apertadas e quase não tinha rectas”, explicou.

Tiago Rafael encontrou um nível competitivo “muito elevado” e referiu que “era complicado tentar chegar à frente da corrida”.

Mas, a classificação não foi o mais importante para o piloto de apenas 11 anos. Desta estreia na final da FIM MiniGP World Series guarda “a experiência” e a vontade de regressar em 2023. “Quero voltar e vou trabalhar para isso. Esta experiência dá-me confiança e vontade para seguir e continuar a lutar pelos meus sonhos”, afirmou.

Depois da estreia na competição mundial, Tiago Rafael vira as atenções para o Campeonato Nacional de Minivelocidade. O brigantino está muito perto de sagrar campeão nacional em Moto 5 quando falta uma prova para terminar a competição.

Foto de FMP