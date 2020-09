Tiago Rafael no pódio em Outeiro de Rei

No Circuito de Outeiro de Rei, na província do Lugo, em Espanha, o brigantino apresentou-se bastante rápido, tanto nos treinos como na prova, fruto do ritmo conseguido na participação no Campeonato de Espanha de Velocidade.

Tiago Rafael parte para a última prova do Troféu ETG OHVALE 2020, marcada para os dias 10 e 11 de Outubro, em Forcarei, na terceira posição da classificação geral.