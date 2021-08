Tiago Rafael pontua em Espanha

À terceira prova foi de vez. Tiago Rafael pontuou no Campeonato de Espanha na classe de Mini GP.

O piloto, natural de Bragança, de apenas 10 anos conseguiu, no domingo, a posição 18 na primeira corrida da terceira prova do campeonato, realizada no circuito de Tarancón, em Cuenca, e fez P15 na segunda. “Na primeira corrida arranquei bem e ganhei duas posições acabando em P18, tinha mais ritmo que os que estavam à minha frente mas o que estava na P17 fechava muito bem e não o consegui ultrapassar apesar de várias tentativas”, explicou o piloto.

A luta por lugares pontuáveis foi acesa na segunda corrida. O brigantino conseguiu um arranque positivo, ganhou sete posições e chegou a estar na posição 13 entre os 25 pilotos que estiveram em pista.

O 15º lugar conseguido no final permitiu ao piloto amealhar um ponto precioso. “Conseguimos pontuar num campeonato tão competitivo como este, provavelmente o melhor do mundo, foi reflexo de muito esforço, trabalho e dedicação. Subimos mais um degrau no nosso caminho”, referiu Tiago Rafael.

O brigantino conseguiu também o sexto e quinto lugar na primeira e segunda corrida, respectivamente, no Challenge Ohvale.

Segue-se a Copa Ibérica, ainda este mês, nos dias 28 e 29, em Salamanca.