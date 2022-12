Tiago Rafael premiado na Gala dos Campeões FMP

O piloto brigantino foi um dos homenageados na Gala dos Campeões da Federação Motociclismo de Portugal, que se realizou no sábado, no Salão Preto & Prata no Casino Estoril.

Tiago Rafael e Pedro Matos foram galardoados pela participação na final mundial da FIM Mini GP World Series, em Valência, Espanha, em representação de Portugal.

O piloto, de apenas 12 anos, ficou no 8º lugar na segunda corrida de qualificação. Pedro Mato foi 6º na grande final.

A juntar à participação na prova mundial, Tiago Rafael sagrou-se campeão nacional de Minivelocidade em Moto 5.

A Gala homenageou campeões nacionais, os pilotos que competiram em campeonatos do mundo em 2022 (Top Riders) bem como todos aqueles que conquistaram títulos a nível continental, sem esquecer a participação das equipas nacionais que marcaram presença nas provas destinadas a selecções como é o caso dos ISDE, MX Europeu das Nações, Trial das Nações ou Supermoto das Nações.

Foto de FMP