Tiago Rafael qualifica-se para a final mundial do FIM MiniGP World Series

Com apenas 11 anos, Tiago Rafael conseguiu, este domingo, no Kartódromo de Palmela, concretizar o objectivo traçado no início da temporada, a qualificação para a final mundial do FIM MiniGP World Series.

O brigantino partiu para a última prova da competição portuguesa no segundo lugar e assim terminou, após o P3 alcançado em Palmela.

Tiago Rafael é vice-campeão da fase portuguesa de qualificação, atrás de Pedro Matos. Os dos pilotos vão defender as cores lusas na final mundial a realizar em Valência, no início do próximo mês de Novembro, ainda sem dia definido, e onde vão estar pilotos dos quatro cantos do Mundo.

O MiniGP World Series 2022 é uma competição apoiada pela FIM, Dorna e Federação Portuguesa de Motociclismo de Portugal, para jovens pilotos com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, que competem com motos da marca Ohvale, modelo GP-160.

O campeonato realizou-se em vários países e os dois primeiros classificados de cada nação vão à final mundial, que se vai realizar em Valência, Espanha.

No Kartódromo de Palmela também se realizou, este fim-de-semana, a quarta prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade. Tiago Rafael participou em Moto 5, venceu as duas mangas e reforçou a liderança quando falta apenas uma prova para o final da competição, que está marcada para Braga, no dia 8 de Outubro.