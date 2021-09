Tiago Rafael reforça segunda posição na Copa Ibérica ETG

O Kartódromo Internacional de Santo André recebeu, no domingo, a Copa Ibérica ETG, no mesmo dia da terceira etapa do Campeonato Nacional de Minivelocidade.

Tiago Rafael, piloto natural de Bragança, destacou-se na Copa Ibérica ETG ao terminar a prova no segundo lugar numa pista “técnica e muito rápida”, como destacou.

Nos treinos cronometrados, realizados no sábado, o brigantino conseguiu a primeira posição.

Nas corridas oficiais, no domingo, Tiago Rafael alcançou a P1, a primeira vitória na competição, e fez P2 na segunda, resultados que lhe garantiram o segundo lugar no pódio.

Segundo o piloto foram duas “corridas fantásticas com os três pilotos a andar sempre colados”, frisou. “Foi pena apresentarem-se apenas estes três pilotos na grelha, uns porque apenas correram em polini, outros porque foram desclassificados por questões técnicas e outro porque, simplesmente, ficaram em Espanha. No entanto, as corridas foram grandes espectáculos”, acrescentou.

Com o resultado conseguido no Kartódromo Internacional de Santo André, Tiago Rafael reforçou o segundo lugar na Copa Ibérica ETG.