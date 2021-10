Tiago Rafael termina Copa Ibérica ETG na segunda posição

O Circuito As Pontes de Garcia Rodrigues, na Galiza, em Espanha, recebeu, este fim-de-semana, a última e decisiva prova da Copa Ibérica ETG.

Tiago Rafael, piloto da DSVK Bragança, partiu para a derradeira corrida com 16 pontos de vantagem para o terceiro classificado e terminar no pódio passava por fazer uma boa gestão da prova. Assim foi. “Sabia que tinha apenas de terminar atrás do terceiro classificado no campeonato, por isso decidi não arriscar. Fiz apenas a gestão de corrida fazendo dois P3 em ambas as corridas”, disse o jovem piloto, de apenas 10 anos.

Tiago Rafael encerra a época com um segundo lugar na Copa Ibérica ETG, depois de ter conseguido pontuar três vezes no Campeonato de Espanha, considerado o mais competitivo a nível mundial, e que resultou num P21 à geral e um P7 no Challenge Ohvalle.

A escola de motociclismo DSVK Bragança fez-se representar ainda, em Polini 4.2, por Afonso Henriques, fez um P2 à geral, Carlitos e Martim Vaz.