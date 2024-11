Tiago Rafael voa para a vitória no Autódromo do Estoril

Está feita a história, o piloto brigantino, de 13 anos, Tiago Rafael venceu as duas últimas corridas do Campeonato Nacional de Velocidade, que decorreram, no fim-de-semana, no Autódromo do Estoril.

Em época de estreia, em representação do Clube Motorizado do Troço, na categoria Pré-Moto 3, Tiago Rafael conseguiu vencer as últimas duas corridas do Campeonato Nacional de Velocidade a bordo da MOTOCHANICS UA-4, uma moto totalmente portuguesa desenvolvida por engenheiros da Universidade de Aveiro.

“Foi um fim-de-semana perfeito, fizemos pole position nos dois dias, vencemos as duas provas e conseguimos a volta mais rápida na corrida da nossa classe. Temos ainda muito trabalho pela frente, foi apenas um pequeno passo, mas o potencial está cá. Quero agradecer a todas as pessoas que me acompanham, principalmente os meus companheiros da Motocruzeiro Racing Academy, à minha equipa e aos meus patrocinadores por acreditarem em mim”, referiu Tiago Rafael.

Quanto ao balanço da classificação geral, o brigantino conseguiu o 5º lugar no Campeonato Nacional de Velocidade.

Depois da vitória, no Autódromo do Estoril, o próximo desafio de Tiago Rafael é já no próximo fim-de-semana. O jovem piloto brigantino ruma ao circuito de Navarra, em Espanha, para a penúltima prova da MIR RACING FINETWORK CUP, onde vai competir em Promo 3.