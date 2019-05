Título distrital de futsal vai decidir-se na “negra”

A jogar em casa, no quarto jogo desta fase da prova, os freixenistas foram mais felizes nos penáltis (5-4), após o 4-4 verificado no final do tempo regulamentar e no prolongamento.

Fábio Fileno (2’, 6’), João Simão (15’) e António Portela (48’) marcaram para os locais. Do lado dos Pioneiros fizeram o gosto ao pé Philippe Alves (8’), Diogo (18’), Nelinho (30’) e André Meneses (35’).

As duas equipas vão assim ter que jogar a “negra”, ou seja um quinto e decisivo jogo, para apurar o campeão distrital.

A partida está marcada para o dia 31 de Maio, às 21h30, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança.