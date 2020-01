Tomás Igreja representado pelo empresário de Jorge Jesus

Carlos Tevez (Boca Juniores), Gedson Fernandes (Tottenham), Mascherano (ex-Barcelona) ou o polaco Lewandowski (Bayern Munique) são alguns dos futebolistas de renome que fazem pare da carteira de jogadores do empresário Pini Zahavi. O israelita, de 76 anos, também agente de Jorge Jesus, técnico português do Flamengo.

A este lote de nomes bem conhecidos juntamos o de Tomás Igreja. O guarda-redes, de 17 anos, natural de Miranda do Douro, foi contactado pelo conhecido empresário, que não deixou escapar a jovem promessa da baliza dos juniores do Grupo Desportivo de Chaves.

“Já tive abordagens de vários empresários e achei que era a altura certa de acertar com um empresário. O Pini Zahavi já me tinha contactado e gostei do que ouvi da parte dele”, disse Tomás Igreja.

A ligação ao conhecido empresário coloca Tomás numa montra maior do futebol, acrescendo por isso a responsabilidade do guardião. “Agora é continuar a trabalhar, pois a minha responsabilidade também aumentou. Se um empresário como Pini Zahavi aposta em mim mostra que estou no caminho certo”.

Tomás Igreja tem mostrado serviço na baliza dos flavienses, no Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão. Em 14 jogos a titular, o guarda-redes não sofreu qualquer derrota e prepara-se para jogar a fase de subida. “Quero dar continuidade a este bom momento e alcançar a subida de divisão, que é o principal objetivo do clube”, afirmou.

Tomás é presença assídua nos trabalhos da equipa principal do GD Chaves, que milita na 2º Liga, e em julho do ano passado assinou contrato profissional com os flavienses. “Espero continuar a ser chamado aos treinos da equipa principal, se possível conseguir uma convocatória na mesma”.

O guarda-redes prepara-se, tal como o restante grupo azul-grená, para disputar a fase de acesso à 1ª Divisão de Juniores. O primeiro adversário é o Moreirense, no dia 15 de Fevereiro.